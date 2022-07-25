林智堅論文審查 張善政：執政黨要尊重學術倫理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）林智堅論文引發爭議，台大審定委員會召集人蘇宏達指是「醜聞」，民進黨認為蘇宏達未審先判應迴避。張善政表示，政治力介入學校很不好，執政黨務必展現尊重學術倫理的心。

國民黨桃園市長參選人張善政今天下午前往龍潭區大烏林與當地百姓座談，他在會前接受媒體聯訪，對於媒體詢問民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，張善政再度強調，政治人物誠信比學問還重要，要把很多疑點講清楚，他覺得林智堅還沒有講清楚。

記者又問，如何看待林智堅團隊質疑台大社科院長蘇宏達跟國民黨的關係。張善政說，要尊重學校也要對學校有信心，政治力介入學校很不好。這次全國民眾都在看，台大是否可維持學術倫理跟尊嚴，執政黨是否會用政治力干預，他覺得執政黨務必要展現尊重學術倫理的心。

對於外界點名，藍營上下都在幫忙找林智堅論文疑點，但身為對手的張善政卻未開砲。張善政強調已經講了「政治人物誠信比學問重要」，這句話裡面含義很多，它的力量非常大。至於未來會就桃園市的發展與對手辯論，但論文事件林智堅需自己解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外針對新竹市立棒球場的爭議，張善政指出，民眾的心裡有把尺，現在有一個球場的案例，就會知道林智堅的能力如何，他不去評論而是由民眾評論，「將來投票我只有一票，民眾的每一票才是真正關鍵。」

記者又問，如何看待桃園市議會議長邱奕勝昨天因為行程安排，所以未合體拍宣傳照。張善政說，昨天其實也有多名議員因為行程關係沒有來，事後都會補拍，這完全沒有問題，且昨天的拍照氣氛非常快樂，大家邊拍邊開玩笑，就像一家人一樣。（編輯：李錫璋）1110725