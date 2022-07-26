漢光演習重頭戲 蔡總統登基隆級艦出海校閱

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（中央社記者游凱翔台北26日電）國軍漢光38號實兵演習的重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」今天上午在宜蘭蘇澳外海登場，屆時有13艘艦艇、14架次戰機參演，總統蔡英文將登基隆級艦校閱，是上任以來第2次出海視導。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習25日至29日進行。

今天是漢光演習第2天，今年漢光重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」上午8時10分於宜蘭蘇澳外海舉行，屆時除有海巡艦艇參演，海軍基隆艦、左營艦、繼光艦、劍龍級潛艦等13艘艦艇，及空軍3型主力戰機（IDF經國號、F-16、幻象2000）、P-3C反潛機約14架次參演。

據了解，今天上午將進行要港防空、反水雷作戰、防空作戰、聯合反潛及反水面作戰等科目，海軍在演練科目中除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署也將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，以強化聯合制海戰力。

蔡總統在登上基隆級艦校閱時，屆時艦上將升起三軍統帥旗，這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。（編輯：林克倫）1110726