凱達格蘭論壇揭幕 蔡總統：台灣將加速國防自主

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）總統蔡英文今天在凱達格蘭論壇強調，台灣將努力加速國防自主進程，保衛自己的國家，包括持續推動國艦國造，強化後備戰力，增加投資提升不對稱作戰能力等。

蔡總統今天以錄影方式在「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」致詞。她首先表示，希望在疫情之後，能很快歡迎與會貴賓實際前來體驗台灣的民主。

蔡英文也對日本前首相安倍晉三不幸逝世表達哀悼，她表示，安倍晉三為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎。

總統指出，疫情暴露出威權和民主制度的鮮明對比，俄羅斯無端入侵烏克蘭讓大家看到，威權國家會毫不猶豫侵略他國主權，對國際和平安全威脅日益增加，因此大家必須採取一致的因應措施。

總統表示，在印太地區，威權政權企圖以灰色地帶戰術削弱國際法規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，以暴力鎮壓等系統性方式侵害人權。

蔡總統強調，台灣地緣戰略位於最前線，是民主堡壘，將在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

凱達格蘭論壇今天進行4場研討會，愛沙尼亞前總統易維斯（H.E. Toomas Hendrik Ilves）、澳大利亞兩位前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）與派恩（Christopher Pyne），以及日本眾議員鈴木馨祐等人親自與會。

美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）與日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎將以線上方式發表專題演說。（編輯：郭無患）1110726