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余天小中風 李亞萍：腦部有血塊吃藥住院觀察

2022/7/26 12:47（7/26 12:56 更新）
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民進黨立委余天（圖）的妻子李亞萍26日受訪證實，余天出現小中風症狀，被檢查出發現脖子後方有兩根血管堵塞，腦部也有血塊，目前先吃藥並住院觀察至少5天。（中央社檔案照片）
民進黨立委余天（圖）的妻子李亞萍26日受訪證實，余天出現小中風症狀，被檢查出發現脖子後方有兩根血管堵塞，腦部也有血塊，目前先吃藥並住院觀察至少5天。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北26日電）民進黨立委余天的妻子李亞萍今天受訪證實，余天前幾天出現小中風前兆，被檢查出發現脖子後方有兩根血管堵塞，腦部也有血塊，幸好及時就醫，目前先吃藥、住院觀察。

媒體報導余天

余天小檔案

  • 生日：民國37年3月1日
  • 現職：第10屆立法委員
  • 黨籍：民主進步黨
  • 學歷：新竹縣立第一中學附設補習學校
  • 經歷：第7屆立法委員、民進黨新北市黨部主任委員、台北市歌舞藝能服務人員職業工會理事長、中華民國關懷藝人基金會董事
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中風，引發外界關注。李亞萍今天在立法院受訪時表示，二女兒余苑綺的病情不斷惡化，不僅腎積水還黃疸；余天近來憂心余苑綺的病情，加上近來地方選舉，不得不跑後援會，心力交瘁。

李亞萍說，2、3天前她跟兒子余祥銓發現余天狀況不對，包含右眼腫起來、左右眼高低不平衡，右手與右腳都抬不起來，甚至手抓不住東西。

李亞萍表示，余天雖然出現小中風症狀，但因過沒多久就恢復，起初還不願意就醫；余祥銓和她很憂心余天身體，催促余天到台北榮總檢查。

李亞萍說，幸好及時送醫，余天被檢查出發現脖子後方有兩根血管堵塞，腦部也有血塊，目前先吃藥並住院觀察至少5天。

談及余苑綺的病況，李亞萍受訪時一度啜泣，表示余苑綺身體營養不良，連站著都痛，無法進一步治療，許多醫生都說束手無策；她很感謝外界替余苑綺集氣，讓她還有多一點時間陪小孩。（編輯：林淑媛）1110726

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