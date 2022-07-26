大熱天造勢拜票別硬撐 4危險族群慎防中風

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北26日電）選戰將近，不少參選人無畏酷暑造勢拜票。醫師提醒，天熱恐增中風風險，高齡、吸菸、三高及心臟病史者務必多喝水，別在中午外出，如臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清應儘速就醫。

台大醫院腦中風中心加護病房主任鄭建興今天上午接受中央社記者電訪時表示，一般而言，天氣愈冷、中風機會愈高，每年12月至2月是國內中風高峰期，但很多人不知道，天氣太熱、氣溫變化過大也會增加中風風險。

鄭建興說，研究發現，當氣溫變化大，無論是變冷或變熱，心血管、腦血管疾病發生風險都會增加；天熱引發的中風大多是阻塞型中風，出血型中風則和高血壓關係較大。

他解釋，當天氣炎熱，人體流汗量大增且水分補充不夠，體內就容易缺水，血液也會變得濃稠，如果本身血管就不健康或早有狹窄問題，血管就可能阻塞造成缺血性中風，尤其是腦部末梢的細小血管最容易阻塞。

鄭建興說，年紀是中風最大的危險因子，年紀愈大、風險愈高，高血糖、高血壓、高血脂等三高族群以及吸菸族群也是高危險族群；另外像是有心臟問題者，如心律不整、心房顫動的患者，也要特別留意自身身體狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭建興提醒，高齡者、三高疾病者、吸菸族群及心臟疾病患者一定要多喝水並注意防曬，避免在天氣炎熱時外出，外出時也要避免太陽底下直曬，也要注意別頻繁出入冷氣房，溫度變化過大都可能增加中風發生機會。

他也強調，民眾可以運用「微笑、舉手、說你好」簡易口訣來判斷，只要微笑時臉歪嘴斜、舉手時有一側無力或是講話時口齒不清，都要立刻撥打119緊急送醫。（編輯：管中維）1110726