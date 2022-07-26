漢光演習模擬跑道遭炸 空軍搶修供戰機再起降

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（中央社記者游凱翔台北26日電）為模擬機場遭敵轟炸後戰機無法正常起降，駐地在屏東的空軍第六聯隊今天實施跑滑道搶修作業及傷患救護科目，由搶修小組先後進行彈坑勘測，並出動各型機具完成受損跑道填補，在最短時間內供戰機起降。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習7月25日至29日進行。

今天是漢光演習第二天，除了此次演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」科目於宜蘭蘇澳外海舉行外，六聯隊也在屏東實施跑滑道搶修作業及傷患救護等科目。

軍事新聞通訊社下午報導，這次為模擬空軍六聯隊屏北機場遭敵轟炸後，戰機無法正常起降，造成跑道損壞，基地隨即下達跑道搶修命令，搶修小組依標準搶修程序，完成彈坑勘測、填補等作業。

軍聞社說明，搶修小組先後進行彈坑勘測，並出動各型機具完成受損跑道填補；隨後，實施面蓆展開、結合、拖曳及跑滑道鋪設等作業，在最短時間內搶修完畢，提供戰機起降。

此外，這次演習也包含基地內多處設施同時遭敵攻擊，湧入大量傷員需後送，救護站於應急作戰階段開設完畢，分別開設檢傷分類組、重傷分類組、輕傷分類組及後送組。

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陸軍四支部也配合此次演習，與基地內的航醫官、救護技術員等協助傷員後送作業，並納編基地內聘僱人員協助傷患處置，完善醫療救援能量。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：黃國倫）1110726