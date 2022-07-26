蔡英文邀協商 民進黨彰化縣競選團隊就緒

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨秘書長林錫耀表示，經黨主席蔡英文今天下午邀集研商後，民進黨彰化縣競選團隊整隊就緒，總統府資政姚嘉文任總督導，前彰化縣長周清玉與翁金珠任榮譽主任委員，前彰化縣長魏明谷為主任委員，前彰化市長邱建富任總幹事。

林錫耀透過新聞稿指出，蔡英文下午邀集研商後，達成一致共識，民進黨彰化縣競選團隊整隊就緒、團結一致，就像彰化縣長參選人黃秀芳在提名記者會所言，彰化人想要更好，民進黨彰化隊要團結拚勝選，改變彰化、讓彰化更好，讓彰化向前行。

林錫耀轉述，姚嘉文在會中主動請纓，扛起總督導的重責大任，周清玉、翁金珠均擔任榮譽主任委員。主任委員由前彰化縣長魏明谷擔任，兩位黨籍立委陳素月、陳秀寳，以及中執委林益邦擔任副主任委員；總幹事重任，則由操盤經驗最為豐富的邱建富擔任。

此外，國策顧問何黎星擔任總顧問，國策顧問陳永昌擔任後援總會長、國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長由中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

林錫耀說，會議當中，邱建富就近期傳他要求競選職務的不實指控逐一澄清，與會成員都為邱建富感到不平並聲援。

黃秀芳則表示，從被黨徵召以來，充分感受彰化鄉親對她的期待，現在是全黨團結對外的關鍵時刻，邱建富遭到不實放話指控，顯然是有心人士要見縫插針，但彰化隊不會被分化、只會更團結。

黃秀芳除感謝黨內支持，並感謝魏明谷挺身而出，給予她各項縣政政策的寶貴意見，特別是在她知名度仍顯不足的南彰化地區，給予大力協助；並特別感謝邱建富願顧全大局、大力相挺，有「常勝將軍」邱建富深耕基層的操盤經驗相挺，讓她對勝選更具信心。

蔡英文感謝與會的彰化重要幹部相挺，也高度肯定邱建富全力投入，與魏明谷扛起南北彰化的最強雙後盾。

蔡英文說，面對年底選戰還有4個月，民進黨彰化隊整隊各就各位，有政策願景、有組織實力，也有服務地方的熱情；她期許，近期內彰化隊團結誓師，提出建設地方、照顧人民的政策願景，彰化立委的4大戰區全面啟動，大家團結一心、加速向前，全力衝刺邁向勝選。（編輯：林克倫）1110726