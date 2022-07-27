林哲瑄新竹球場撲接受傷 蔣萬安：令民眾心痛

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（中央社記者蕭博文台北27日電）中職富邦悍將外野手林哲瑄在新竹市立棒球場撲接受傷，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，令民眾心痛的不僅是12億元是納稅錢，優秀選手因場地受傷，大家也不樂見。

林哲瑄23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，若動刀恐整季報銷；蔣萬安今天上午與國民黨主席朱立倫赴龍山寺參拜後接受媒體聯訪，針對林哲瑄受傷事件發表看法。

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蔣萬安表示，新竹市政府花了新台幣12億元改建新竹棒球場，卻發生「釣蝦」林哲瑄受傷事件，而且最新的消息是很有可能這一季報銷。

蔣萬安說，真的讓民眾非常心痛的不只是因為這12億元是人民納稅錢，結果球場竟然沒有經過驗收，第二個讓人心痛的是，國家培育這些優秀選手，已經是國家代表隊等級的選手卻因場地關係受傷，造成運動生涯受到影響，這都不是我們樂見的。（編輯：李亨山）1110727

國民黨主席朱立倫（前左）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左3）27日上午前往龍山寺參拜祈福。中央社記者吳家昇攝 111年7月27日