台大討論林智堅論文案 藍智庫：不應有任何干預

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）台大學術倫理審定委員會今天將開會討論民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文案，國民黨智庫表示，這牽涉到大學自主與學術自由，這要學術認定，不應有任何干預。

林智堅陷入論文風波，媒體昨天披露，台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論林智堅的碩士論文案，林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述。

林智堅委任律師黃帝穎今天召開記者會表示，律師團昨天已正式具狀申請迴避，對於台大學術倫理審定委員會召集人蘇宏達將此案定調為「醜聞」，涉及未審先判、先入為主。

國民黨智庫國家政策研究基金會上午以直播的方式，邀請國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉，與教文體育組召集人陳學聖對談，林祖嘉表示，這牽涉到大學自主與學術自由，不應有任何干預，審查委員的名字一定要保密。蘇宏達一定要保護審查委員，讓審查委員有充分自由自主的判斷空間。

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林祖嘉認為，委員會要做兩件事，第一，判斷有沒有抄襲。第二，判斷結果出來要怎處置。最後要讓證據說話，站在學術的立場看結果。

陳學聖肯定教育部的做法，他表示，蘇宏達用「醜聞」二字就被民進黨攻擊說是違反中立時，教育部長潘文忠至少說一切照規定辦理。他說，經過這次事件，假如有人要出來選舉，論文一定會被檢視，建議政治人物努力寫一寫；如果覺得論文寫得不好，不妨再念一次。（編輯：翟思嘉）1110727