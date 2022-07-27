關注女性議題 藍營婦女部邀參選人倡議婦女平權

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（中央社記者王承中台北26日電）備戰年底選舉，國民黨婦女部巡迴全國22縣市進行座談，蒐羅各族群婦女對女性政策的意見，彙整成女性政策願景。婦女部主任林麗蟬今天表示，將開設直播平台，廣邀藍營參選人一起來倡議婦女平權政策。

備戰年底九合一選舉，國民黨積極接觸女性族群。國民黨婦女部自3月至6月，巡迴全國22縣市，進行女性政策巡迴座談，蒐羅各族群、各年齡層婦女對女性政策的不同意見，彙整成女性政策願景。

國民黨婦女部主任林麗蟬、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯今天在立法院召開「女性政策願景」發表記者會。而林麗蟬在會中遞交婦女部草擬的女性政策願景，盼立法院黨團能落實修法，曾銘宗允諾一定全力落實。

林麗蟬表示，透過統整各縣市拋出的議題，大致可分為青少女、工作、家庭、中高齡（弱勢婦女）四大類。如青少女希望校園落實性教育課程，以及取消禁愛令，才能建立健康正確的感情觀；衛生棉免稅、尊重生理假等皆被廣為提及。家庭方面，多數民眾希望不占用與增加親子停車位，延長育兒假與增加托嬰的場所、名額等。

林麗蟬指出，這些建議，除盼立法院黨團能協助外，未來也會向各縣市長提出建議，並開設「女力發聲筒」直播平台，讓各縣市議員參選人一起來倡議婦女平權政策。婦女部也與北中南各地事務所律師合作，建立免費女性權益法律諮詢平台，幫助弱勢婦女媒合各地的律師，及時給予諮詢幫助。

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曾銘宗表示，相關的修法建議，若合理又可行的提議，都會盡力來落實，有必要也可排入下會期黨團的優先法案，會請智庫提出修法版本，他認為沒有意識型態的議題應該比較容易通過。至於有些是政策跟預算面的，也可在下會期審預算時來支持。

謝衣鳯指出，國民黨裡女性立委與鄉鎮長的數量愈來愈多，這也代表女性的工作表現被肯定，女權也有了進步，同時代表著女性在享有權利的同時，必須承擔更多的責任與義務，期許更加推動女性工作與參政權，達到性別平等社會的願景。（編輯：翟思嘉）1110726