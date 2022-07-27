石破茂率團訪台 涉外人士：日跨黨派關注台海安全

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）兩位前日本防衛大臣石破茂、濱田靖一今天率跨黨派議員團訪台，涉外人士認為，此一時機具關鍵意義，日本前首相安倍晉三驟逝，傳出日本挺台勢力恐鬆動，訪團印證不論是否安倍派，「關注台海安全」已是日本跨黨派共識。

「思考日本安全保障議員之會」今天抵台訪問4天，成員包括石破茂、濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之4位眾議員。

涉外人士向中央社表示，該團成員在日本政壇都是極具份量的友台人士，在威權國家擴張之際組團訪台，有助彰顯台日堅實友誼及對台海和平穩定的重視，並將深化台日雙方在各領域的夥伴關係。

涉外人士表示，外交部與駐日代表處與日本政壇各黨派參眾議員都維持密切關係，就此團訪台事宜溝通協商已久，日前安倍不幸驟逝，台日不少輿論擔憂，日本政壇「最挺台支柱」不在，日本挺台步伐可能放緩，或自民黨內安倍派勢力將分散，無法貫徹安倍挺台、修憲意志。

涉外人士表示，此次跨黨派、跨參眾兩院的「思考日本安全保障議員之會」在此關鍵時刻訪台，無疑是對台灣釋出重要訊息，無論是否屬於安倍派，關注台海安全早已是自民黨內不分派系的共識，更是日本政界跨黨派的共識。

「思考日本安全保障議員之會」成立於2019年11月28日，由石破茂、濱田靖一共同擔任顧問，長島昭久擔任事務局長。另由前防衛大臣中谷元、前外務大臣前原誠司、公明黨眾議員佐藤茂樹共同擔任召集人。該會定期邀集20餘位跨黨派國會議員及政府官員舉辦研討會，討論日本安全議題。

此次率團訪台的石破茂出身銀行業，是自民黨重量級議員，曾任2屆防衛大臣、防衛廳長官、農水大臣、自民黨幹事長等黨政要職，曾數度與安倍晉三競爭自民黨總裁，在日本政壇知名度極高。石破茂迄今訪台5次，最近一次為2017年訪台拜會前總統李登輝。

另一位團長濱田靖一出身政治世家，其父眾議員濱田幸一曾極力反對前日本首相田中角榮與台灣斷交，父子立場均極友台。濱田是自民黨重量級議員，曾任防衛大臣、防衛政務次官等職。濱田迄今訪台2次，最近一次為2009年，拜會時任立委李鴻鈞、自由時報董事長吳阿明。

長島昭久迄今訪台17次，最近一次為2020年8月隨前首相森喜朗率「李前總統登輝弔唁團」訪台，長島熟稔日本及台海安全議題，與駐日本代表處及外交部互動密切，積極參與台灣主辦外交安全國際論壇等活動。

清水貴之迄今訪台2次，最近一次為2016年10月參加「中華民國國慶日本國祝賀團」，在台晉見總統蔡英文。（編輯：翟思嘉）1110727