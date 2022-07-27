外交部慰問菲律賓震災 表達台灣願協助搜救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北27日電）菲律賓今天上午發生規模7.1強震。外交部長吳釗燮立即指示亞太司長致電馬尼拉經濟文化辦事處表達慰問，並指出，台灣消防署特搜隊已完成整備，菲律賓如有需求，台灣樂願提供相關協助。

外交部發布新聞稿指出，菲律賓呂宋島北部艾布拉省（Abra）（馬尼拉北方約436公里）上午8時許發生芮氏規模7.1強烈地震，呂宋島各省陸續傳出建築物損毀、人員傷亡災情。菲國火山及地震研究所表示，未來數天可能出現餘震，並通知當地民眾提高警覺並注意自身安全。

外交部表示，吳釗燮得知菲國發生震災後，立即指示亞太司長周民淦致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副代表賀喜德（Teodoro Luis B. Javelosa, Jr.），代表政府與人民表達對菲律賓災情的由衷慰問，以及台灣消防署特搜隊已完成整備，如果菲國有需求，台灣樂願提供相關協助。

賀喜德感謝中華民國政府與人民的慰問與關懷，菲方若有必要將再提請台灣協助。此外，台灣駐菲律賓代表徐佩勇也代表政府，同步向新任的MECO主席兼駐台代表貝約（Silvestre Bello III）致意及慰問，並表達台灣提供救援協助的意願。

依據駐菲律賓代表處掌握的消息，目前當地台商及僑民均平安。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。

外交部表示，民眾如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請即撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。（編輯：郭無患）1110727