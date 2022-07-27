曾是台鐵首位女站長 沈慧虹：用交通專業讓新竹升級

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今天說，新竹市長參選人沈慧虹曾是台鐵史上第一位女站長，30年的公務員生涯，參與包括微笑單車在內，多項影響首都交通圈的交通改革，也曾在台北市長柯文哲競選團隊內，負責交通政策，這次要用交通專業，實現新竹再升級。

民進黨發布新聞稿表示，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」釋出沈慧虹的專訪。

沈慧虹表示，本來唸經濟相關的科系，後來轉到了交通管理系，念出了興趣。沈慧虹透露，自己第一份工作是在監理處工作，後來分發到奮起湖車站，成為台鐵史上的第一位女站長。

沈慧虹說，自己在離開台鐵之後，在台北市政府工作18年，期間參與台北市多項交通建設的改革，包括「微笑單車」，也都是她參與、推動，從試辦的失敗經驗，找出問題改進，現在已是改變國人交通習慣的大眾運輸工具之一。

沈慧虹認為，自己過去的交通實務經驗，也是她後來到新竹的養分；她說，參選的意義在於，有機會能親自把之前所規劃的交通改革，逐一實現。（編輯：翟思嘉）1110727