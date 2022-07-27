更多編輯台推薦新聞：
分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽
生活

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林智堅為論文案申請蘇宏達迴避 台大審定會駁回

2022/7/27 18:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）台大今天表示，審定委員會已針對論文案被檢舉人林智堅委託律師提出的召集人（蘇宏達）迴避案進行討論，經無計名投票表決，一致決定駁回申請迴避案。

日前有媒體人在臉書發文，指民進黨桃園市長參選人林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台灣大學於7月中旬成立審定委員會，依程序展開調查，將於2個月內完成審定。

台灣大學今天發布新聞稿說明，有關台大碩士畢業生涉及論文抄襲事件，審定委員會於今天召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅委任3名律師提出的召集人（台大社科院長蘇宏達）迴避申請案進行討論，並選出1名委員代理會議主席。

台大校方提到，在宣讀案由後，因申請人（林智堅）及其委任律師均未出席，由代理會議主席述明申請人的主張與所提事證，再由被要求迴避人（蘇宏達）說明後離席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經所有委員逐一發言、充分討論後，台大校方表示，審定委員會以無計名投票表決，一致決定駁回申請迴避案，主要理由是申請人所提事證並無具體事實足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞。

對於台大遭指控疑似外洩會議資訊，台大校方也說，皆非事實；學校堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事，若有相關事證請透過司法途徑檢舉。（編輯：陳政偉）1110727

林智堅
論文及新竹棒球場風波亂選情 林錫耀信心喊話 余正煌聲明論文未抄襲 林智堅選辦：從未指責別人
蘇宏達
民進黨籲蘇宏達迴避論文案 潘文忠：依法規處理 蘇宏達指林智堅論文案是醜聞 鄭文燦：立場偏差
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族