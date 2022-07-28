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蔣萬安：內湖交通陳時中提不出解方 當市民就好

2022/7/28 13:10
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（中央社記者陳怡璇台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他對內湖交通問題提出新捷運路線、聯外道路等解方，民進黨推出的對手陳時中卻講不出政見「那我看他就好好當市民就好」。

蔣萬安今天出席第21屆漫畫博覽會開幕記者會，會前接受媒體聯訪，被問及民進黨台北市長參選人陳時中說內湖交通解方「應是市長說給市民聽」一事。

蔣萬安表示，他昨天就針對內湖交通問題提出加速建置新的捷運路線、闢建聯外道路、以大數據讓用路人自主分流等解方，陳時中要參選卻提不出政見「那我看他就好好當市民就好」。

民進黨台北市長參選人陳時中表示要把內湖交通救起來，遭台北市長柯文哲質疑應提出具體解決方案，陳時中27日回應，柯文哲才是市長、他是市民，應是市長說明給市民聽。

此外，媒體問，怎麼看陳時中在新書中稱讚中國共產黨中央委員會前副主席林彪。

蔣萬安回「所以陳時中部長要組的是中共台北隊嗎？」蔣萬安並說，連民進黨自己的參選人都推崇共產黨的林彪，民進黨不要每次用同樣的招數，如抹紅、扣中共同路人的帽子等。

媒體追問，蔣萬安自家競選團隊有立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事一事。

蔣萬安重申，民進黨不要每到選舉就扣人帽子、說別人是中共同路人，回去檢視自己的參選人，「所以陳時中也是中共同路人嗎？」（編輯：李亨山）1110728

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