張善政：林智堅論文事件破壞學術社會價值

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，林智堅的論文讓他看到政治力干預學術倫理，社會的誠信、價值被破壞，社會互信破產，他覺得民眾要考慮2024年是不是應該換人執政。

張善政上午在臉書Facebook以學術倫理、誠信政治、文官不受欺壓，這三個價值需要一起守護為題發文，他接受媒體聯訪表示，他覺得民進黨桃園市長參選人林智堅的論文已超過了單一論文抄襲不抄襲的層次，看到的是政治力干預學術倫理，社會的誠信、價值被破壞，社會互信的破產。

張善政說，教育是國家百年大計，結果看到民進黨這樣操縱教育價值、學術倫理，這樣下去國家是沒有未來。他覺得任何關心國家發展的人都應站出來講話、譴責，不容許民進黨對學術價值、培養下一代子孫的教育體系，做這種體制上的破壞，也不容許他們破壞社會誠信原則。

對於記者提問，身為基層公務員的余正煌聲明絕對沒有抄襲，這樣的做法是否會影響其前途。張善政指出，陳明通教授現在是國安局高層主管，對於調查局當然有影響力，因此余正煌昨天願意出來發聲明，且參加台大的學倫會，勇氣令人欽佩。

張善政表示，他覺得在民進黨執政氛圍下，很可能會受到影響。但即使如此，余正煌還站出來講話，令人更為欽佩，若要讓這種正直的公務人員將來可順利發展公務生涯，張善政覺得，民眾要考慮2024年是不是應該換人執政。

對於民進黨反控國民黨也在進行干擾，張善政指出，他不知道民進黨在講國民黨干擾什麼，他也不懂現在是民進黨執政，國民黨怎麼干擾。陳明通與林智堅如果真的光明磊落，就放心的出席台大的學倫會，不用躲躲藏藏，給人感覺心裡面有些不能講出的祕密。

張善政說，他也是台大校友，甚至在台大任教多年，他對於台大在處理這個事情的做法有信心，也期待能做出符合台大教授、校友們期待的選擇，維護台大的聲譽。他覺得，台大是國家學術尊嚴最重要的灘頭堡，這個時候相信台大會守住。（編輯：方沛清）1110728