協助改善新竹棒球場 潘文忠：儘速達安全比賽原則

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（中央社記者賴于榛台北28日電）新竹棒球場缺失引發關注，教育部長潘文忠今天表示，教育部體育署專家小組將持續與新竹市政府改善小組合作，儘速完善球場設施，達到能夠安全比賽的原則。

新竹棒球場獲前瞻計畫補助，但在驗收過程因各項缺失引發關注。

潘文忠今天出席政院會後記者會時表示，新竹棒球場不是完全沒有驗收，而是在驗收過程中有一些測試，很遺憾有球員在比賽時受傷，大家並不樂見。

他說，目前新竹市政府已籌組改善督導小組，教育部也要求必須邀請熟悉棒球的豐富經驗者、專家，給予專業建議，讓球員可以安全比賽；體育署的專家小組也將持續與新竹市政府的改善小組合作，儘速完善球場設施，達到能夠安全比賽的原則。

行政院發言人羅秉成主持政院記者會時補充表示，新竹市政府對此工程很快提出專案檢視，並即時解決、處理，教育部體育署也會協助。

他並指出，工程未驗收先行使用，其實不乏前例，但這個要看公共工程單位需求，才來做相關處理。

潘文忠說明，新竹棒球場確實有爭取前瞻計畫補助；羅秉成補充指出，前瞻預算的執行情形都算順利，且產生一定成效。

新竹市政府日前表示，新竹棒球場目前在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會付款，改善工作由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起負責。（編輯：郭無患）1110728