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緬甸軍方處決4民運人士 外交部表達遺憾譴責

2022/7/28 14:24
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（中央社記者黃雅詩台北28日電）針對緬甸軍方處決4名緬甸民運人士，外交部今天表示至感遺憾，並予以譴責。外交部呼籲緬甸軍方尊重人民言論及集會自由，鼓勵緬甸各利害相關方，透過和平理性對話化解衝突，早日恢復緬甸的民主政治。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，緬甸軍方6月3日宣布判處4名緬甸民運人士死刑，依據外交部掌握，這4名民運人士已經遭到處決。

歐江安表示，對於緬甸軍方宣稱依法以「指導、安排、執行密謀恐怖行動，造成無辜百姓死亡」等罪名，對4名民運人士處以極刑，外交部至感遺憾，並予以譴責。

歐江安指出，台灣身為國際社會擁護和平、民主與自由的國家，再次呼籲緬甸軍方尊重人民言論及集會自由，並且鼓勵緬甸各利害相關方，應透過和平、理性對話化解衝突，以早日恢復緬甸的民主政治。

外交部將持續支持國際社會對於恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為，並期盼各國透過國際組織及對話平台，共同促進緬甸的和平與穩定。（編輯：蘇龍麒）1110728

歐江安
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