柯志恩：林智堅論文事件對民進黨殺傷力很大

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右2）28日受訪時針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波表示，此事對民進黨殺傷力大，但有信心台大社科院能秉公處理，呼籲外界不要有太多政治口水，這對查明事實並無幫助。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，此事對綠營殺傷力大，當余正煌站出來後，更凸顯林智堅等人掩蓋事實，而她有信心台大會秉公處理。

林智堅和另一當事人余正煌均強調自己論文絕無抄襲，柯志恩今天到大寮區拜票時接受媒體聯訪表示，余正煌能說明論文錯處原因，表示他是論文真實撰寫者，而他站出來後，也更凸顯林智堅等人掩蓋事實。

柯志恩說，有信心台大社科院能秉公處理，但也呼籲外界不要有太多政治口水，有很多人去灌爆院長臉書，這對查明事實一點幫助都沒有。

她也批評民進黨「雙標」，高雄城中城事件，市府懲戒層級卻不足以承擔責任，但過去台中大火，民進黨卻要求市長下台；新北市長侯友宜也因恩恩案被媒體罵了2個多月，相較之下，城中城事件討論度卻沒這麼熱烈。

柯志恩說，很多事情民進黨可以做，但國民黨或其他人沒辦法，林智堅論文事件也是「從頭拗到尾」，如果林智堅這麼站得住腳，「過去一天到晚批評國民黨的民進黨立委，誰幫他講話？看比例就知道，這件事對他們來說殺傷力很大」。

柯志恩今天參訪大寮里社區照顧關懷據點、大寮區農會及參拜包公廟、周廣宮，並到大寮鳳林黃昏市場拜票，她說，高齡化議題受關注，應該要有更方便老人運動的公園，及提供老人心理諮商需求，照顧人力也要補足。（編輯：黃世雅）1110728