蔡其昌款宴日訪團 石破茂：台日合作維護區域和平

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立法院副院長蔡其昌（右）28日晚間宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團共同團長日本前防衛大臣石破茂（左）眾議員一行。中央社記者范正祥攝 111年7月28日

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院副院長蔡其昌今晚宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團。蔡其昌呼籲，繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區和平穩定；日本前防衛大臣石破茂也說，台日合作維護區域和平。

由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團一行於27日抵台，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員。

由於立法院長游錫堃目前出訪歐洲，今天由蔡其昌代表立法院於台北晶華酒店宴請日本訪團，出席晚宴者包括民進黨立委何志偉、時代力量立委陳椒華等人，互動氣氛融洽。

蔡其昌致詞時指出，游錫堃正在歐洲訪問，所以今天由他代表立法院與大家見面，竭誠歡迎石破茂、濱田靖一帶領的訪台團到訪。

致詞時，蔡其昌對日本前首相安倍晉三驟逝，表示感到深切不捨與痛心。他說，不論對日本、台灣，乃至於全球民主社會，都是一大損失，令人感到無限惋惜。

蔡其昌說，安倍生前為提升台日關係付出努力與貢獻，期盼台日友好在安倍奠定的強韌基礎上繼續深化。

另外，蔡其昌提及，近年來，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得台日雙方國會議員互訪產生困難，但是陸續透過例如台美日國會議員戰略論壇及2021年開放國會論壇等線上進行意見交流，匯聚了台日共同捍衛自由民主的理念，日本朝野各界也持續關切台海安全議題，以及重視區域和平、穩定及繁榮。

他說，以烏俄戰事為鑑，台灣及國際社會均必須提高警覺中國片面改變台海現狀的野心，為抑制中國犯台的野心，除了台灣提升自身的防衛能力外，也需要日本、美國等民主國家強化對中國的嚇阻力。

蔡其昌表示，雖然中國霸權快速擴張，在政治、軍事及經濟等領域帶來諸多挑戰，但大家仍要明確表態，台灣海峽和平穩定的重要性，並力挺日本所提倡自由開放的印太，也就是FOIP（Free and Open Indo-Pacific）願景，期盼與日本共同合作。

致詞最後，蔡其昌再次感謝日本於去年疫情升溫之際，及時捐贈疫苗幫助台灣度過難關。他也感謝日本長期支持台灣參與世界衛生組織，期盼未來能與日本國會議員齊心齊力繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區和平穩定。

石破茂致詞時說，安倍沒有完成的遺願，願意繼承安倍遺志努力推動讓它實現。

談及區域和平穩定，石破茂說，關於安保議題，不分在野黨或執政黨。維護區域和平穩定，必須做好各種準備，包括裝備是不是已經到位，作戰策略是不是已經準備好了，如果這些都沒有做，無法談遏阻侵犯的問題。

石破茂表示，衷心期盼台灣與日本相互合作與努力，共同維護區域和平。（編輯：林興盟）1110728