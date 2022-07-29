柯志恩公布競選高市長發言人團隊 最小僅21歲

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（右4）29日上午在國民黨高雄市黨部舉辦第2波人事發布會，介紹發言人團隊5名新成員，團隊年齡平均只有27歲多、最小僅21歲。右3為擔任發言人團隊召集人的高雄市議員陳麗娜。中央社記者曾以寧攝 111年7月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布均齡不到30、最小僅21歲的發言人團隊。針對高雄市長陳其邁聘請三立主播張硯卿擔任高市府發言人，柯志恩表示，「我們各自努力」。

柯志恩日前公布競選團隊，由高雄市議員陳麗娜擔任發言人團隊召集人。今天上午柯志恩在國民黨高雄市黨部舉辦第二波人事發布會，向外界介紹發言人團隊5名新成員時表示，團隊年齡平均只有27歲多，比她的女兒還小，把陳麗娜算進去平均也只有約30歲，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。

5名發言人團隊中，年紀最小的黃騰憲僅21歲，現就讀台北大學公共行政系4年級，曾任學生議會議長；陳冠安現任國民黨立委江啟臣辦公室特助，將負責青年、新媒體與政策議題。

呂謦煒為前國民黨青年團總團長及前高雄市黨部發言人，關注社福、勞權、交通等議題；李明璇為廣播節目主持人，從小在高雄三民區長大，剛升格新手媽媽，曾任高雄市政府市政顧問、國民黨中央發言人、文傳會副主委。

孫玉霖擁有雙碩士學歷，曾在國家政策研究基金會負責趨勢數據分析與政策研究。

柯志恩說，發言人團隊每一個成員都與高雄有淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長，不僅年輕、背景多元、學經歷亮眼，且多是無背景或幕僚出身青年，各自長期關注個面向政策議題，盼爭取中間、年輕選民認同及支持。

媒體詢問，對於在高雄市民的能見度看法。對此，柯志恩說，雖已接受徵召1個月，但先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離，實際上跑選舉時間只有2週，時間非常緊迫，近日每天拜票行程滿檔，相信再多一點時間，市民一定會更認識自己。

根據公開行程，柯志恩下午將舉行「女生見面會」，會見高雄各婦女團體領袖。

尋求高雄市長連任的陳其邁今天參與活動接受媒體聯訪時證實，將聘請高雄出身、具有公共行政專長的三立主播張硯卿出任市府發言人。

媒體詢問柯志恩對此看法，柯志恩回答，「市府有市府的節奏，柯志恩團隊有柯志恩團隊的節奏，我們各自努力」。（編輯：戴光育）1110729