林智堅指校友信箱遭刪引論戰 台大：系統有轉換

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（中央社記者陳至中台北29日電）民進黨桃園市長參選人林智堅日前在聲明指台大信箱遭刪除，導致部分論文資料遺失，引發論戰。台大今天解釋，校友信箱於民國107年起進行系統轉換，校友須自行備份。

林智堅身陷論文爭議，他28日發表聲明，強調沒有抄襲，並解釋自己的台大信箱遭刪除，導致論文部分資料遺失。不過網路上有台大畢業生提出信箱截圖，指台大從來不會刪除校友信箱，畢業後仍能收信，引發網路熱烈討論。

台大校方今天以文字回應媒體，證實計算機及資訊網路中心有提供畢業校友信箱終身保留服務，但主要是保留e-mail address（電子郵件地址），避免校友與師長聯絡中斷。

台大解釋，近年學校的電子郵件歷經新舊系統轉換，軟體架構不同，且信箱容量上限也有縮減。畢業校友於民國107年5月起轉換電子郵件系統，計算機中心分別以公告和信件通知方式，請校友自行備份個人信件，也可將重要信件轉寄到新系統或私人信箱。

台大強調，在學期間的重要信件，畢業後須自行備份保留，計算機中心不負擔保管責任。（編輯：張芷瑄）1110729