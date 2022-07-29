蘇煥智自詡唐吉軻德 參選台北市長為青年發聲

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（中央社記者溫貴香台北29日電）前台南縣長蘇煥智今天宣布參選台北市長，他說，台灣面臨住不起、租不起的困境，做為從大學時期就投入台灣民主運動者，覺得對不起年輕人。他選擇對歷史負責，再做一次「唐吉軻德」。

蘇煥智上午在前立委許忠信、台灣民意基金會董事長游盈隆等人陪同下召開記者會，宣布參選台北市長。他說，這是一個很艱難的決定，在藍綠白三大黨都有強棒參選下，面臨的可能不只是選不上，而且票數還會很難看的風險。

他說，但想到台灣面臨住不起、租不起的困境、做為從大學時期就投入台灣民主運動者，深深覺得把這樣的台灣交給下一代，真的是對不起年輕人。他選擇對歷史負責，再做一次「唐吉軻德」。

蘇煥智提出包括落實「0-6歲小孩國家養」，成為全國示範，以及解決台北市居住正義5大對策，包括實施空屋稅、房屋租賃市場全面登錄透明化、實施租金管制、公家土地（特別是國防部非軍用土地）應該優先做社會住宅。

此外，他主張讓台北應成為台灣電影振興的火車頭，中正紀念堂應該超越歷史結合周邊的文化展館轉型成為台灣的電影創作園區。應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式，讓12個區恢復區自治。

蘇煥智呼籲選民在年底選舉用選票拒絕沉淪，他說，對於努力在基層奔波好幾年，最後黨內初選被黨主席沒收，難道不算民主沉淪。

游盈隆表示，蘇煥智是難得一見的政治家，也是有準備好的候選人，參選會為台北市選舉投下最大變數，主要政黨候選人才會開始提出與人民有關的政策。（編輯：蘇志宗）1110729