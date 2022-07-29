會展中心上梁 蔡總統：將成桃園首座國際級展場

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總統蔡英文（左4）、經濟部長王美花（左3）與桃園市長鄭文燦（右4）等29日出席「桃園會展中心統包工程上梁典禮暨公共藝術徵選成果發表會」，蔡總統表示，感謝每一位參與者的付出，政府會繼續努力促成桃園的發展，進一步帶動整個台灣的發展。中央社記者葉臻攝 111年7月29日

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（中央社記者葉臻桃園29日電）總統蔡英文今天出席桃園會展中心上梁典禮時表示，桃園會展中心落成後，將成為桃園第一座國際級展覽會場，桃園也會有更好條件成為國際級創新研發基地。

由經濟部出資、桃園市政府提供土地合作開發的桃園會展中心今天上午舉辦統包工程上梁典禮暨公共藝術徵選成果發表會，蔡總統、桃園市長鄭文燦及經濟部長王美花等人與會。

蔡總統致詞表示，這是一項不容易的工程，從公元2020年開始施工，廠商、工程團隊歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，一步步克服困難、向前推進，今天終於完成這項里程碑。

蔡總統說，桃園是台灣的國門，是台灣接軌國際的第一站，也是台灣產業發展的重鎮，有將近1萬2000家工廠，形成多元、完整的產業聚落。

蔡總統指出，桃園也是台商回流、企業擴大投資的熱門選擇，投資台灣三大方案（歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案）開辦以來，各縣市中桃園累計投資金額最高，超過新台幣3400億元，也創造最多的就業人數。

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蔡總統表示，鄭文燦在任內與市府團隊用心、努力，全力建設桃園，讓桃園逐步成為國際級大城市，桃園會展中心就是擘劃城市的一塊重要拼圖，未來將會成為桃園第一座國際級的展覽會場，再加上周邊規劃的亞洲矽谷創新研發中心、桃園國際機場、高鐵桃園站，可以方便國際廠商快速抵達、連結台灣各地，進行實地訪查。

蔡總統指出，桃園會展中心落成後，桃園會有更好條件成為國際級創新研發基地，以及人流、物流的運籌、轉運中心；公共藝術徵選成果也很優秀，未來可以與會展中心相輔相成；政府會繼續努力，促成桃園的發展，讓桃園快速進步、帶領整個台灣的發展。（編輯：戴光育）1110729