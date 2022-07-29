「永遠的農業人」新書發表 追憶李登輝貢獻

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豐年社29日上午在台北舉辦「永遠的農業人：李登輝與台灣農業」新書發表會，農委會主委陳吉仲（右5）、李登輝基金會董事長李安妮（右4）等人出席並合影。中央社記者謝佳璋攝 111年7月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）故總統李登輝逝世2週年前夕，豐年社今天發表新書「永遠的農業人：李登輝與臺灣農業」緬懷。農委會主委陳吉仲說，書中記載的李登輝與台灣農業，深深影響農委會所制定的政策。

陳吉仲表示，這本書不重，但影響力很重，超過一本博士論文，將來要了解台灣整體農業發展的人都要看這本書；李登輝出生迄今快滿100年，這本書把其生平事蹟搭配台灣社會重大發展做了紀錄，且台灣發展的前50年都與農業息息相關。

他說，正如李登輝親筆題字的「農為國本」，一直掛在農委會主委辦公室裡一般，代表所有農業人堅定的核心價值，沒有農為國本，不可能能夠捍衛所有農地面對經濟發展時所受到的影響，例如李登輝在論文中提到肥料換穀，而台灣在1945年後的經濟發展，即是把農業當成提款機，所以李登輝建議取消肥料換穀。

他並說，承襲李登輝的精神，農委會現在推動來自歐盟的綠色環境給付措施保障農民權益、確保環境永續，未來還會將非基期年也納入適用。

陳吉仲舉例，李登輝讓台灣人知道八田與一推動施作嘉南大圳，因而成了台灣的大糧倉，農委會也持續推動擴大灌溉服務範圍政策，近日新增花蓮玉里鎮長良有機專區納入灌區，就是因為感受到李登輝當時面對看天田的感受，所以持續擴大灌溉系統。

他重申，李登輝所希望的農業願景，現在仍深深影響農委會所制定的政策；這還包含延續520運動後爭取到的農民健康保險，如今農委會持續健全農民職業災害保險，以前農民受傷只能抹牛屎，現在不用了，一天有新台幣200多元給付，這金額看似不多，在鄉下吃兩餐後仍有剩餘，另外農民退休儲金制度也建立了。

陳吉仲說，因應國際玉米價格高漲，農委會將持續推動李登輝的八萬農業大軍理念，將擴大農業經營規模、建置冷鏈系統強化競爭力等，才能讓台灣農業未來不需要外力補助，就可以持續往前走。

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日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長村嶋郁代說，李登輝懷著改善農民生活的抱負攻讀農業，生前將八田與一打造嘉南大圳的工程介紹給日本人知道，迄今還對台灣農業有所貢獻、滋潤台灣土地，而上週末總統蔡英文出席屏東二峰圳百年紀念活動，其實台灣人不用感謝日本人，參與這些工程的是台灣人本身。

她並說，至今台灣人仍珍惜使用這些水利工程，日本人才應該感謝；台灣的農業造就台灣與日本的友誼，也相信在天上的李登輝、奉李登輝為師的日本前首相安倍，將會看到雙方為台日關係持續強化所做的努力。（編輯：管中維）1110729