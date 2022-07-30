陳時中公布競選主視覺 妻配樂子操刀

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民進黨台北市長參選人陳時中（左）30日公布競選主視覺，由兒子陳彥安（右）擔任創意總監，妻子為動態主視覺配樂。陳時中說，主視覺象徵溝通、進步與團結，也對妻兒並肩作戰感到窩心。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日

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（中央社記者蕭博文台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天公布競選主視覺，由兒子陳彥安擔任創意總監，妻子為動態主視覺配樂。陳時中說，主視覺象徵溝通、進步與團結，也對妻兒並肩作戰感到窩心。

陳時中競選辦公室上午於市長官邸藝文沙龍表演廳，舉辦「陳時中競選主視覺發布記者會」；主視覺由黑色圓型、灰色曲線、箭頭等3個符號組成，象徵溝通、進步與團結。

從事設計工作的陳時中之子陳彥安現身說明創作理念，表示主視覺發想很簡單，就是如何真實呈現「阿中」是什麼樣的人；他說，父親從小教導他做每件事要想著如何雙贏、三贏，而不是自己贏就好，這件事影響他很多。

陳彥安說，透過主視覺可以看到「阿中」的人格特質，包括如何在每次合作中讓事情走到更好方向，希望能夠讓真誠、穩定的感覺保留下來，讓大家看到「阿中」是可以信賴的人。

陳彥安還表示，製作過程中發現動態視覺需要背景音樂，他馬上想到從小聽著母親的大提琴聲長大，那是令人再安心不過的音樂，因此邀請母親贊助大提琴音樂，讓選舉過程能有穩定、安定的支持，這也是來自母親最熱切真誠的支持。

民進黨台北市長參選人陳時中30日舉行記者會，公布競選主視覺，新名片也一同亮相，設計走簡約風格，帶入環保元素。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日

陳時中致詞時則拿出最新名片，表示名片設計帶入環保元素，希望用永續精神經營未來的市政，同時帶入城市美學。

陳時中說，年輕時參與公會團體活動，「服務為了成一事，並不是要爭取一個位子」這句話深深打動他，因此小至公會大至競選台北市長，維持的基本概念就是把事情做好；3個主視覺元素就代表他的特質，包括溝通整合、合作團結、進步突破。

陳時中會後受訪時說，對於兒子擔任競選團隊創意總監感到非常窩心，也感謝妻子默默支持他，很高興兒子相當了解他；至於是否擔心兒子會因為出面相挺而遭攻擊，陳時中說，大家都成年人了，自己要去面對該面對的事情。

陳彥安則說，雖然有壓力，但身邊有很好的榜樣，可以學習如何面對壓力、成長；而這次一收到競選團隊邀請即當仁不讓，雖與父親專業不同如同平行線，思考方式、做事方式也不一樣，但都堅持把事做好，這次能讓專業交集是很棒的事情。（編輯：方沛清）1110730

民進黨台北市長參選人陳時中30日舉行記者會，公布競選主視覺，主視覺由3個符號組成，象徵溝通、進步與團結，配色走沉穩風格，搭配標語「把事做好」。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日

民進黨台北市長參選人陳時中（中）30日公布競選主視覺，說明主視覺由黑色圓型、灰色曲線、箭頭等3個符號組成，象徵溝通、進步與團結，陳時中兒子陳彥安（右）也出席說明創作理念。中央社記者王騰毅攝 111年7月30日