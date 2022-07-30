林智堅競選團隊架構完成 鄭文燦：桃園隊備戰

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（中央社記者葉臻桃園30日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，競選團隊架構初步完成，下週開始推政見；桃園市長鄭文燦說，每個人都會有角色，「桃園隊」是一個整體，以團隊隊形迎接選舉。

林智堅上午和鄭文燦到桃園蘆竹區公所出席模範父親表揚活動，林智堅接受媒體聯訪表示，競選團隊主任委員是鄭文燦，總幹事是民進黨籍立法委員鄭運鵬，政策召集人是民進黨籍立委黃世杰，後援會總會長是前立委黃適卓，北桃園後援會執行總幹事是前立委李鎮楠，南桃園後援會執行總幹事是民進黨籍立委湯蕙禎。

他說，希望藉競選團隊就定位、架構完成，及早啟動各項選舉工作，下週開始推政見，希望用政見、政績正向打選舉，推倒對手負面選舉文化。

鄭文燦表示，現在有間競選辦公室，另會成立南、北競選總部，正在確定地點，會按部就班、步步為營，另還有20餘名現任、卸任立委聯繫他們，將擔任副主委，在每個領域成立後援會。

他說，選舉是要成為改變城市正面力量，他8年來已做很多，留給下一屆許多建設基礎都已完成，未來桃園會更好，希望無縫接軌。

鄭運鵬表示，民進黨提名林智堅時，他就說會和林智堅、鄭文燦成為鐵三角，從輔選到城市建設一起合作；下週會用最快時間，向外界報告黨內幹部初步架構、競選主軸等，一步一步就位，未來速度會更快。（編輯：李明宗）1110730