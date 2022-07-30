改善交通列第一要務 陳時中還要推台北山河戀

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（中央社記者蕭博文台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪時表示，改善內湖交通是他若當選後的第一要務，此外他還要借鏡高雄愛河經驗，推動台北山河戀，把台北推銷到全世界去。

陳時中接受民視「新聞觀測站」主持人胡婉玲專訪，節目於今天下午播出。

陳時中說，大概在宣布參選前一週，總統蔡英文才跟他提及參選台北市長的事情，但沒有什麼讓他考慮的時間就決定參選。

胡婉玲提到，外界指陳時中是民進黨24年來最靠近台北市長的人，勝選機率非常大；陳時中則表示，他相信這次勝選機率當然大，是靠民進黨前輩長期不斷努力累積聲量、貢獻度、信任度，在這樣的基礎參選當然機會變大變好。

針對近期選戰熱門議題內湖交通，陳時中表示，內湖交通是歷史共業，若他當選市長，會當作第一要務，短期先以管理方式改善擁擠的情況，此外邊緣要有延伸的道路，最後就是捷運線的完整，他若當選市長一定跟中央強力溝通儘速完成。

面對大巨蛋問題，陳時中認為，大巨蛋也是一個歷史共業，就合法的部分善加運用、盡量改善，面對不合理的部分也就沒有辦法，只好接受了，因為市政禁不起這樣的延宕；但前北市長參選人姚文智跟他談過蝴蝶翼的想法，可以增加綠地、安全性，他也覺得這個方案不錯，還在研議中。

陳時中還說，若當選後優先處理的除了內湖交通，還有提升都更效率、社會住宅、危老都更，而社宅是基本功，也是一定要做的，再配合中央的租屋補貼，讓大家在台北更輕鬆。

陳時中還提到，在氣候變遷下，綠色台北是必然的，而高雄的愛河文化改變高雄的市容、市貌、榮譽感，台北同時有山有河、更有條件，因此他要推動台北的山河戀，把台北推銷到全世界去，並沿用前總統陳水扁參選台北市長的口號「有夢最美，希望相隨」，每一個市政的首長都要帶給市民美妙的夢，並把夢實現。

陳時中也評論競選對手台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安，他認為黃珊珊擔任議員這麼久，內湖、南港是她的選區，卻對內湖交通沒有真正的建議或完整的思考。

陳時中認為，蔣萬安有潛力，但國民黨對蔣萬安訓練不足，應該讓蔣萬安在立法院能夠有更多涉獵，訓練成有表現的人。

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陳時中說，比起其他對手，他的人生歷練要足很多，經過社會團體、政府機關、立法院磨練才造就今天的他，對自己的領導力、協調力確實有把握。

陳時中最後提到，現在民進黨在地方、中央可以一起合作，如果給他機會，一定會建立不同的台北，因為現在看到地方與中央沒有合作，浪費許多資源；他若當市長，要跟中央充分合作，還要率領台北走向世界，也會用他的親和力、溝通力給市府同仁最大信任，一起合作對市民做最好的貢獻。（編輯：張銘坤）1110730