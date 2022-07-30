牙醫師公會拜票 陳時中：秉持利他精神讓台北更好

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（中央社記者賴于榛台北30日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天參與「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」，現場「凍蒜聲」不斷。他致詞時說，若進入北市府將秉持利他精神，努力讓台北更好、讓世界看到台北。

總統蔡英文今天晚間與陳時中，衛福部長薛瑞元、次長王必勝出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」，現場氣氛熱絡，陳時中還未到場，現場參與者就幾度在合影時高喊「時中必勝」。

蔡總統致詞時表示，牙醫師不只是政府推動政策的好夥伴，亦是全民口腔衛生與安全健康的守護者，大家對醫療公衛的專業、溝通協調能力，以及對民眾服務參與公共事務的熱忱源源不絕，就像是「時鐘不會停」。

蔡總統說，謝謝牙醫全聯會等加入兒童保健、國小學生餐後潔牙等計畫，提供全民從小到老的全方位照顧，也有很多熱血牙醫師加入巡迴醫療團；現在醫缺鄉鎮幾乎都有牙醫師進駐，有牙醫師真的有幸福感覺，希望牙醫師可以在擴大公共服務上，做更多事情。

她表示，相信以牙醫師朋友的執行力、協調力以及專業能力，不只能做好事、做對事，也能承擔更大責任，團結努力為民眾創造更好的未來。

牙醫師出身的陳時中今天回到「主場」，受到熱烈歡迎。他表示，離開牙醫界有一段時間，甚至離上次牙醫界選舉也逾30年，而這次參選台北市長，希望大家惠賜一票。

他說，過往校友會、全聯會等磨練，讓他參與牙科公共事務，接續走進政府擔任衛生署副署長、衛福部長，這是一個斜槓人生，但相信並沒有辜負各位與自己對這份職務的期待。

陳時中說，5年多來修訂多部法律，雖然獲得很多朋友幫忙，但立法院生態仍讓修法非常困難，最後他沒有漏氣，顯示牙醫師能夠參與公共事務，「我們做得到」。

他也說，謝謝總統給予機會，讓他參與台北市長選舉，在台北市選舉確實很困難，但責任來了就扛，未來將秉持過去擔任牙醫師的利他精神，為社會做更多貢獻。

陳時中感性地說，作為牙醫師一分子，以牙醫師為豪、為榮，未來斜槓人生若進到市府，會秉持利他精神，盼努力讓台北更好、市民更好，讓世界看到台北，「我今天參選就是要把事情做好，台北更好、台灣共好」。（編輯：林克倫）1110730