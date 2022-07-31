提捷運路網8年完成 陳時中：帶入理想盡量努力

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天提出8年完成捷運路網願景，遭台北市副市長黃珊珊質疑開營造廠來標工程比較快。陳時中今天表示，這是一個目標，帶入理想盡量去努力。

陳時中今天在前副總統陳建仁、民進黨立委吳思瑤陪同下出席台北東門基督長老教會原民堂主日禮拜，陳時中並在禮拜後接受媒體聯訪。

對於昨天喊出8年完成民生汐止線、環狀線等捷運路網，陳時中說，台北市長柯文哲曾在競選時講過一句話，就是如果任何事情一開始就認為不可能而不思索改進，那永遠就沒有改進的可能，這句話讓他非常感動。

陳時中指出，每一件事情都可能有改善的空間，他當然有與專家、業者討論過是否有縮短捷運開通時間的方法，把這個當作努力的目標，而縮短工程時間相信也是全體市民的希望。

陳時中表示，作為市長參選人，必然要了解現實、擘劃願景，同時將理想帶到裡面，並盡量去努力，「如果一開始就沒有理想，當然就不可能有成果」。

媒體詢問，對於柯文哲自稱是第4組參選人、並稱陳時中陣營策略是邊緣化黃珊珊及國民黨台北市長參選人蔣萬安的看法。

對此，陳時中說，他正在競選台北市長，所以改善台北市政當然會是他談論的標的，他以一個市民角度與民眾期待提出規劃與想法，不免會提到現任市長。

陳時中指出，至於其餘參選人，因為確實還沒看到他們提出政見，所以就靜待他們的政見，然後互相競爭、選賢與能。

媒體追問，對於日前赴萬華造勢多次喊「心疼萬華」卻遭柯文哲說讓萬華人很心痛的看法。陳時中回答，當時是一名在地醫師送他一副中堂，上頭題字「心疼萬華，齊心包中」，因為萬華讓大家都心疼。

陳時中指出，這道題目已到消費的情況了，因為在第一時間，他就在記者會上對於用詞不精確表達歉意，他一投入選舉也再度清楚表達歉意，而歉意表達完後更要起而行，未來要帶給萬華什麼才是更重要的事情，希望大家一起努力。

台北市萬華區去年為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，衛福部次長石崇良當時在立法院備質詢，曾指出萬華為疫情破口，引發熱議。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文爭議，陳時中表示，論文是一個事實展現與倫理評判，要交由專業的人評斷，而不是競選的題目。（編輯：戴光育）1110731