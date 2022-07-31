陳時中公布競選標語 藍批漂白不符人設
2022/7/31 11:24（7/31 11:30 更新）
台北市長參選人陳時中30日公布競選標語「把事做好」。（圖取自facebook.com/TaipeiShihChung）
（中央社記者王承中台北31日電）針對民進黨台北市長參選人陳時中競選標語「把事做好」，國民黨發言人江怡臻今天表示，陳時中過往印象就是傲慢跟不願意溝通，常不接受地方建議，完全背離「把事做好」，請民進黨用事實說話，別幫陳時中漂白。
民進黨台北市長參選人陳時中30日公布競選標語「把事做好」，民進黨立委、陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，「把事做好」符合陳時中的人格特質，也是陳時中的口頭禪，大家都聽他講N次了。
國民黨發言人江怡臻今天透過新聞稿表示，陳時中鮮少公開說過「把事做好」這句話，吳思瑤說陳時中說過N次更是在說謊，請民進黨用事實說話，更不要用明顯不符合人設的標語來幫陳時中漂白。
江怡臻指出，民進黨試圖為陳時中扭轉形象，但陳時中過往給人的印象就是傲慢跟不願意溝通，地方給予的建議常常無法接納，這樣的政治人物，完全背離「把事做好」這個印象，請吳思瑤不要再說謊。
江怡臻表示，吳思瑤指「把事做好」陳時中講了N次，但網路搜尋僅發現2020年5月底一篇人物專訪提到，相較於新北市長侯友宜多次公開提到「努力做事」、「好好的做事」、「把事情做好」，陳時中根本就是在抄襲侯友宜。
江怡臻指出，民進黨認為「把事做好」是陳時中的標籤，完全指鹿為馬，如果真的想抄，請抄襲侯友宜認真做事、不拚政治的態度，不要只會當抄襲又落跑的「抄跑超人」。（編輯：蘇志宗）1110731
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
柯志恩參拜路竹天后宮 王金平：選情應會越來越好