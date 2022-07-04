更多編輯台推薦新聞：
張學友喊香港加油遭中國網友出征 專家：北京霸凌
兩岸

張學友喊香港加油遭中國網友出征 專家：北京霸凌

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子
文化

倪匡與古龍、三毛的生死之約 被放兩次鴿子

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看
生活

自備飲料杯享5元優惠 相關QA一次看

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致
首頁 / 政治
民進黨
首頁 / 政治

綠要求啟動行政調查恩恩案 藍批政治操作

2022/7/4 19:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、王承中台北4日電）民進黨發言人黃彩玲今天表示，新北市府應立即展開內部行政調查，查明恩恩案的真相。國民黨發言人江怡臻則指出，民進黨透過消費恩恩案獲得政治利益，只為打擊侯友宜，是沒有同情心的政治操作。

根據媒體報導指出，媒體人周玉蔻今天公布最新民調顯示，有超過7成民眾同意要求新北市府啟動行政調查還原恩恩案。

民進黨發言人黃彩玲今天透過新聞稿指出，自恩恩爸在5月29日貼文要求真相以來，家屬及社會大眾最關注的是到底哪個環節出問題，讓本該救命的119反倒延遲搶救生命寶貴時機。

黃彩玲說，新北市長侯友宜及新北市政府一再閃躲，嘴巴上說反省，實際上既不提供家屬完整錄音檔、甚至要求基層造假，企圖掩蓋事實真相。她說，台灣已是高度民主化社會，任何的假造都逃不過人民的檢驗，侯市府的把戲只是再次讓民眾體認到侯友宜及市府的推諉塞責。

黃彩玲表示，民意的方向已相當清楚，侯友宜不該再拿司法作為擋箭牌，應立即展開內部行政調查。恩恩案已發生超過80天，唯有儘速行政調查、查明真相，才能讓責任歸屬水落石出，也才能避免傷害再次出現。

國民黨發言人江怡臻則透過新聞稿回應表示，恩恩案是非常令人心痛的案例，侯友宜一直支持還原真相，也勇於承擔責任，因此交由司法單位調查，民進黨強調行政調查比司法單位更能還原真相，並不符合邏輯。

江怡臻指出，民進黨不願相信新北市府，卻認為市府做的調查報告可以還原事實，代表民進黨只不過是用目的性民調來做政治操作，透過消費恩恩案獲得政治利益，只是為打擊侯友宜，模糊民進黨新北市長人選難產的事實，請民進黨不要假借具有特定目的的民調，抹滅防疫人員的努力。

江怡臻表示，恩恩的案子是非常讓人心痛的案例，沒有人會樂於見到小孩離開，因此不斷利用恩恩案來製造攻擊謾罵的，無疑是政客，也是沒有同情心的政治操作。（編輯：林興盟）1110704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
可望被徵召參選花蓮縣長 Kolas：我不覺得是炮灰