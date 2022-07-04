綠要求啟動行政調查恩恩案 藍批政治操作

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（中央社記者葉素萍、王承中台北4日電）民進黨發言人黃彩玲今天表示，新北市府應立即展開內部行政調查，查明恩恩案的真相。國民黨發言人江怡臻則指出，民進黨透過消費恩恩案獲得政治利益，只為打擊侯友宜，是沒有同情心的政治操作。

根據媒體報導指出，媒體人周玉蔻今天公布最新民調顯示，有超過7成民眾同意要求新北市府啟動行政調查還原恩恩案。

民進黨發言人黃彩玲今天透過新聞稿指出，自恩恩爸在5月29日貼文要求真相以來，家屬及社會大眾最關注的是到底哪個環節出問題，讓本該救命的119反倒延遲搶救生命寶貴時機。

黃彩玲說，新北市長侯友宜及新北市政府一再閃躲，嘴巴上說反省，實際上既不提供家屬完整錄音檔、甚至要求基層造假，企圖掩蓋事實真相。她說，台灣已是高度民主化社會，任何的假造都逃不過人民的檢驗，侯市府的把戲只是再次讓民眾體認到侯友宜及市府的推諉塞責。

黃彩玲表示，民意的方向已相當清楚，侯友宜不該再拿司法作為擋箭牌，應立即展開內部行政調查。恩恩案已發生超過80天，唯有儘速行政調查、查明真相，才能讓責任歸屬水落石出，也才能避免傷害再次出現。

國民黨發言人江怡臻則透過新聞稿回應表示，恩恩案是非常令人心痛的案例，侯友宜一直支持還原真相，也勇於承擔責任，因此交由司法單位調查，民進黨強調行政調查比司法單位更能還原真相，並不符合邏輯。

江怡臻指出，民進黨不願相信新北市府，卻認為市府做的調查報告可以還原事實，代表民進黨只不過是用目的性民調來做政治操作，透過消費恩恩案獲得政治利益，只是為打擊侯友宜，模糊民進黨新北市長人選難產的事實，請民進黨不要假借具有特定目的的民調，抹滅防疫人員的努力。

江怡臻表示，恩恩的案子是非常讓人心痛的案例，沒有人會樂於見到小孩離開，因此不斷利用恩恩案來製造攻擊謾罵的，無疑是政客，也是沒有同情心的政治操作。（編輯：林興盟）1110704