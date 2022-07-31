紀念8/1原住民族日 陳時中：各類文化必須被尊重

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適逢原住民族日前夕，民進黨台北市長參選人陳時中（左2）31日由前副總統陳建仁（左）、立委吳思瑤（右2）陪同參與原民禮拜，他受訪表示，一座偉大的城市必然有多元文化共存，各類文化都必須被尊重。中央社記者陳昱婷攝 111年7月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）明天就是原住民族日，民進黨台北市長參選人陳時中今天參與原民禮拜時說，一座偉大的城市必然有多元文化共存，包含原民在內，各類文化都必須被尊重。

陳時中今天在前副總統陳建仁、立委吳思瑤陪同下出席東門基督長老教會原民堂主日禮拜，陳時中致詞表示，台灣原住民人口將近55萬人，台北市約有1.6萬人，包含原住民在內，各類文化都必須被尊重，承諾若當選市長，將透過市政表現出來。

陳時中指出，他在上任衛福部長後的第一個計劃就是推動10項改善原住民健康不平等的計畫，卸任前也向同仁交代，這個計畫非常重要，要一直持續下去，因為促進原民健康是衛福部責無旁貸的事情。

陳時中說，除此之外，還有溝通約7年的原住民族健康法草案，預計下個會期就能送到立法院審議，有非常高機會能通過，希望除了多數人的族群外，原民的文化也能永遠保存下去，甚至從市政做起，推廣成主流文化。

會後媒體聯訪時，對於此次活動是否為了爭取支持票源，陳建仁表示，台灣及台北市都是多元開放的社會，相信在陳時中努力下，台北市的多元文化會更蓬勃發展，也希望大家都能彼此尊重、相愛並互相照顧。

陳時中說，一座偉大的城市必然會有多元文化共存，因為要在世界發光發亮，必然是透過文化作為媒介，若他有機會當選市長，有責任展現多元文化、讓原民文化在台灣被看到。

陳時中提及，選在今天拜訪東門教會非常有意義，因為明天就是紀念原住民正名運動成功的原住民族日，而東門教會非常支持原民禮拜。

此外，媒體詢問，陳時中昨天公布的競選主視覺遭藍營批評「搞包裝」，陳時中回應，不評論這種太過於粗鄙的言論。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安今天選在士林區舉辦後援會成立大會，陳時中說，他會循著自己的腳步，運用他的工作經驗及在地努力，一步一腳印，而對手有他們的策略，但呼籲選舉時用太粗鄙的評論大可不必。（編輯：李亨山）1110731