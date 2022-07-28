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陳建仁籲掌握疫後生技機會 貢獻永續經濟發展

2022/7/28 13:18（7/28 13:31 更新）
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BIO Asia-Taiwan 2022亞洲生技大展28日在南港展覽館舉行，前副總統陳建仁出席致詞。中央社記者鄭清元攝 111年7月28日
BIO Asia-Taiwan 2022亞洲生技大展28日在南港展覽館舉行，前副總統陳建仁出席致詞。中央社記者鄭清元攝 111年7月28日
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）前副總統陳建仁今天出席2022 BIO Asia-Taiwan Exhibition亞洲生技大展開幕式致詞表示，疫情讓我們了解到一個國家唯有強大的生技產業，才能直接保護人民的健康，維護國家社會的安全，生技產業將貢獻於永續的經濟發展上。

陳建仁表示，在全球疫情中，我們看到公衛體系的貢獻，也看到生技產業積極找出檢測、預防、治療等抗疫方法，在短時間內快速與醫療機構團結合作，保障國人健康，彰顯出深耕生技產業重要性；疫情之後，生技產業也將貢獻於永續的經濟發展上。

他表示，今年亞洲生技大會 （BIO Asia-Taiwan 2022）匯集上百名國際知名專家來掌握生技大勢，包含諾貝爾生醫獎得主山中伸彌，生技與ICT企業及國際智庫領袖，跨領域在創新技術、先進療法、精準健康、數位醫療、及防疫整備5大領域，掌握生技機會。

陳建仁也指出，今年新增區域合作論壇系列，由日本、新加坡、印度、澳洲、英國、立陶宛等國，呈現生技生態系發展策略特色，將帶動更多的合作與投資。

2022亞洲生技大會在產官學研醫支持下，持續以「串連亞洲價值鏈」為主題，開始實體展覽，有來自全球15各主要國家的600廠商，以及政府與學研醫療機構，在創新藥品與醫療器材、精準醫學、再生醫學、檢驗檢測、廠務設備、應用生技、農業生技、食品生技以及健康美保各方面，展出亮點。

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陳建仁也特別恭賀今年傑出生技產業獎（Taiwan BIO Awards）的得主，他強調，生技產業是政府力推的策略性產業，產官學研醫各界共同努力，投入資源，國人也有殷切的期盼。

他提到，全球經歷了疫情，讓大家了解到一個國家唯有強大的生技產業，才能直接保護人民的健康，維護國家社會的安全。也期望透過「亞洲生技大會」這一個國際平台，促成更多的國際合作、國際投資、國際市場，推升台灣生技產業的能量及資源，讓台灣的生技產業能在國際舞台上發光發熱。（編輯：趙蔚蘭）1110728

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