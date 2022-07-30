裴洛西若訪台 柯文哲：美中不要擦槍走火

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西仍以安全考量為由，不願鬆口是否訪問台灣。台北市長柯文哲今天表示，裴洛西若訪台，美中可以各有堅持、各自表態，但不要弄到擦槍走火或弄假成真。

柯文哲今天出席福林國小參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮，會前接受媒體聯訪，被問及美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）若訪問台灣，是否擔心中國會有動作。

柯文哲回「中國一定會有動作」，並說裴洛西若因中國抗議就不來台，美國面子掛不住；若裴洛西來了中國卻沒動作，就變成中國國家主席習近平沒面子，雙方各有堅持就要溝通。

柯文哲表示，美中之間需有聯絡，美國總統拜登與習近平會談長達2小時多，講那麼久，中間一定有很多溝通。雙方可以各有堅持、各自表態，「不要擦槍走火或弄假成真」，而台灣就更要與美中有聯絡。

另方面，媒體提問松山機場搬遷以解決內湖交通問題一事。柯文哲表示，理論上松山機場可以廢除，但桃園機場需要接手原功能，且第三跑道、第三航廈等要蓋好，還要建立起台北與桃機之間的快捷交通等。

柯文哲說，這是國家層面的題目，若拿到專案會議上討論他可以講一小時，廢除松機「我認為可行」，但需要很多配套措施。（編輯：方沛清）1110730