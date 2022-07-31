林智堅陷論文案 張善政及賴香伶籲到台大說清楚

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國民黨桃園市長參選人張善政（前左2起）與民眾黨桃園市長參選人賴香伶31日分別指出，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，鼓勵當事人到台大審定會講清楚其中的細節。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天分別指出，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，當事人最清楚其中細節，鼓勵到台大審定會講清楚。

張善政上午出席楊梅區原住民族豐年祭活動時接受媒體聯訪表示，原住民在桃園人數近8萬人，是花蓮以外原住民最多的縣市，大多是離開家鄉打拚事業，原住民非常在意自身文化，離鄉還不會忘記豐年祭的傳統文化，也歡迎把桃園當作第二個家。

記者詢問，最近勤行程是否有壓力。張善政回答，跑行程不能算壓力，跑行程是了解地方、與地方的人交朋友，他行程越跑越有心得，越跑越有動力，一開始當然有點辛苦，但代價非常值得，與在地朋友交流是他非常大的希望。

記者提問，對於林智堅在臉書（Facebook）發文說競選團隊已成形的看法。對此，張善政指出，他的團隊有自己步調，團隊組好後會向大家報告。

對於論文案，張善政表示，林智堅、碩士生余正煌2名當事人最清楚其中的細節，鼓勵他們到台大審定會講清楚其中的細節。

同樣出席活動的賴香伶接受媒體採訪指出，林智堅雖然公布論文資料，但被大家找到很多錯誤的地方，包括版本時間也不一樣。

她說，相信「誠實還是最好的解決方案」，到目前為止，大家提出的質疑並未聽到合理解釋，建議林智堅應親自到台大學術倫理審定委員會說明。（編輯：戴光育）1110731