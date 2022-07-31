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裝甲兵遭砲管壓傷不治 蔡總統赴南投向家屬致意

2022/7/31 16:14
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（中央社記者葉素萍台北31日電）陸軍士兵全若堯遭戰車砲管壓傷不治，總統蔡英文今天赴南投向家屬致意、哀悼。蔡總統說，政府會全力協助家屬辦理後事，並且從優撫卹，不會迴避責任，更會負起責任，國防部定會全力配合調查。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，7月21日進行CM11戰車鑑定，疑因戰車砲身不正常運動，造成2名士官兵受傷，其中傷勢較重的24歲士兵全若堯，送醫急救後因狀況不樂觀，全若堯裝著葉克膜先回南投老家後宣告不治。

蔡總統今天透過臉書指出，半個月前，全若堯在執行任務時，不幸殉職，讓人相當不捨。今天，她到南投，感謝全若堯對國家的付出，也向家屬致意、哀悼。

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蔡總統透露，全爸爸和全媽媽和她說，全若堯是一個感恩、懂事的孩子。她知道，對於全若堯的逝去，他們一定非常哀痛。她要感謝家屬選擇寬恕，並表達對國軍的支持，這樣的精神，讓人動容。

蔡總統說，她也和全爸爸和全媽媽承諾，一定會全力協助家屬辦理後事，並且從優撫卹。不會迴避責任，更會負起責任，國防部定會全力配合調查。她也要求國防部徹底檢討，在未來執行各項勤務時，務必注意訓練安全，避免同樣情況與憾事再次發生。（編輯：蘇志宗）1110731

全若堯
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