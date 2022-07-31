林智堅論文事件 張善政籲當事人到台大面對調查

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國民黨桃園市長參選人張善政（後左7）31日在桃園舉辦問政說明會，受訪時針對民進黨籍對手林智堅論文風波表示，當事人要到台大去面對調查才是關鍵，只發書面聲明跟委員們沒有實際互動，問題就永遠問不清楚。（國民黨桃園市長參選人張善政團隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，陳明通與林智堅今天都再度發表聲明。對此，國民黨桃園市長參選人張善政表示，2人應到台大面對調查才是關鍵，否則問題永遠問不清楚。

張善政下午前往桃園市龍岡市民活動中心，與黨籍市議員共同舉辦問政說明會。張善政除強調工程師要本著良心做事情，也提及自己在學校教學給學生最大的禮物是信用，張善政希望桃園鄉親能成全他，讓他有福氣為桃園鄉親服務。

張善政接受媒體聯訪時，對於記者詢問，如何看待林智堅的碩士論文指導教授、現任國安局長陳明通今天又發出聲明，民進黨桃園市長參選人林智堅也召開記者會強調論文是原創。

張善政表示，他覺得很奇怪，為什麼論文的事都是陳明通及立委鄭運鵬出來講，這應該讓當事人出來講。

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張善政說，林智堅自己隨後也出來發聲明，但重點是，不管林智堅或陳明通，本人到台大去面對調查才是關鍵，只發書面聲明跟委員們沒有實際互動，問題就永遠問不清楚，他也再次呼籲，2人不要再迴避，好好的面對調查，到現場好好的去說明，相信這才是全國民眾期待的事。

記者又問，對於坊間傳出民進黨內部有換堅聲音。張善政指出，他不去評論民進黨任何內部所做的動作，國民黨就是一步一腳印往前走，就這麼簡單。他對整合的進度非常樂觀，沒有問題。就是一步一腳印，一定會達成最後的目標，他也請民眾放心，國民黨絕對絕對沒有問題。（編輯：李錫璋）1110731