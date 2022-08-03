北京揚言反制 陸委會：反對破壞台海和平

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）美國眾議院議長裴洛西來台訪問，引發北京極度不滿並揚言反制。陸委會今天正告中共勿誤判情勢，政府維護台海和平的政策一貫，堅定捍衛國家主權安全不容武力侵犯。

針對北京對於裴洛西昨晚來台的文攻武嚇，陸委會發出嚴正聲明，強調「反對中共武力侵犯、破壞台海和平」，並指與美國等周邊國家保持聯繫、合作處置。

陸委會指出，經過評估，中共此波高強度的恫嚇與報復行動，是企圖施壓國際社會放棄對台灣的支持；未來不排除藉由進一步施壓影響台海及區域情勢，使台灣孤立無援，達成迫談促統的目的，此舉更將對整個東亞局勢的和平繁榮造成嚴重衝擊。

陸委會呼籲民主國家團結一致，嚴正立場予以制裁遏阻，也嚴肅正告中共當局立即停止威脅挑釁行徑，切勿誤判情勢，釀成無法承擔的嚴重後果。

陸委會說，中華民國政府對支持台灣民主自由價值的國際友人到訪均表歡迎，裴洛西訪台充分展現台美長期堅定友誼及安全利益夥伴關係。

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陸委會也強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀，北京當局任何極限施壓，都無法改變此一事實。

陸委會指出，政府維護台海和平的政策一貫，堅定捍衛國家主權安全不容「武力侵犯」。面對中共破壞台海現狀、不顧人民生命財產安全與嚴重違反國際秩序的非法、不正當行為，政府已進行跨部會研商、密切掌握情勢審慎應對，防範對岸認知作戰與分化滲透，並與美國等周邊國家保持聯繫、合作處置；軍方更已嚴密監控戒備，適時適切應對。（編輯：周慧盈）1110803