駐泰代表莊碩漢到任茶會 盼與台商共促台泰關係

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）新任駐泰代表莊碩漢7月31日抵達泰國履新，今天在代表處內舉行到任茶會。莊碩漢表示，僑胞和台商是台灣最堅實的後盾，未來他將和大家一同為促進台泰友好關係努力。

莊碩漢7月31日飛抵曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）國際機場，駐泰國代表處副代表薛秀媚偕代表處工作人員前往接機，現場也來了20多名台商歡迎新任代表履新。

莊碩漢今天在駐泰國代表處內舉行到任茶會，邀請代表處工作人員和數十位台商與會。莊碩漢致詞表示，他一下機就充分地感受到泰國是著名的微笑國度，尤其在泰華僑胞熱情的接待下，令他備感溫馨。

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他表示，自己曾任台北世界貿易中心擔任董事長及僑務委員會副委員長，熟知全球僑胞及台商對台灣的向心力強大，大家長期旅居海外，過去多年來，均不斷努力為台灣在國際社會的發展盡心盡力。

莊碩漢指出，僑胞和台商不管是協助推動參與國際組織、透過公益活動關懷泰國主流社會及回饋地方、積極協助台灣在國際發聲以及發展國民外交，是國力的延伸也是最堅實的後盾，未來他將帶領代表處工作人員和台商僑胞們一同為促進台泰友好關係努力。（編輯：黃自強）1110803