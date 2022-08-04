遭中國點名捐款台獨關聯機構 凌網：一頭霧水

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（中央社記者吳家豪台北4日電）中國國台辦昨天宣布2基金會為台獨頑固分子關聯機構，並對4家台商祭出禁令，遭點名的凌網科技3日股價跌停，今天早盤再跌逾7%。

凌網今天向中央社記者表示，多年前曾小額捐款約新台幣10萬元給國合會，但聽到消息仍一頭霧水，持續觀察後續發展。

凌網指出，先前曾在北京設立子公司，服務當地台商，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多公司預算緊縮，凌網在中國業務也受到影響，目前在北京團隊以居家辦公為主。

國台辦3日表示，台灣民主基金會、國際合作發展基金會（國合會）2基金會為台獨頑固分子關聯機構，針對上述基金會以及捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等4家台灣企業，禁止與中方組織、企業、個人進行交易或合作，並禁止相關企業負責人入境中國。

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系統軟體廠凌網科技成立於1998年7月，並於2003年3月上櫃，致力於電子化政府、圖書教育、電子支付相關軟體技術的研發及服務，員工人數將近400人，目前在台北、新竹、台中、高雄設有辦公室；因應亞太市場布局，設有曼谷凌網海外子公司。

凌網6月自結合併營收新台幣8510.3萬元，年減0.31%，主因喪失對凌網研科（香港）有限公司股權的控制力，自2021年9月起不再合併香港公司營收。今年上半年凌網合併營收為3.64億元，較去年同期減少14.07%。（編輯：張均懋、潘羿菁）1110804