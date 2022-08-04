共軍軍演包圍台灣 韓業界憂心影響半導體等出口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）中共今天起至7日在台灣周邊海域進行軍事演習，韓媒形容此舉「實質封鎖」台灣，令產業界憂心半導體等產品對台出口將大受影響。

中共自今天中午至7日中午，在台灣周邊6處海域展開規模前所未見的實彈軍演，韓媒多以被「包圍」、「封鎖」等字眼形容台灣處境，韓國國土交通部3日晚間就發出警告，呼籲航空業者注意經過台灣空域的飛行安全，大韓及韓亞航空也因此調整航班。

韓媒亞洲經濟報導，根據韓國貿易協會統計，韓國今年上半年對台灣貿易規模達282億8900萬美元，較去年同期增加28.2%，雖然僅占韓國對外貿易的4%，但也是僅次於中國、美國、越南、日本、澳洲的第6大貿易國，也讓韓國產業界格外注意中共軍演影響。

尤其台韓貿易以半導體產品為最大宗，韓國今年上半年記憶體對台出口額為21億5233萬美元，在所有出口品項中占比最高；而半導體產品多以空運出口，在航班停飛或減班狀況下影響不容小覷。

根據大韓航空及韓亞航空發布消息，大韓航空已決定取消5、6日仁川至台灣桃園機場的直飛航班，7日航班也延後一小時；韓亞航空則將今天的航班提前3小時，取消5日同航班，6、7日航班將將分別待起飛前一天視狀況決定是否取消。

報導指出，不只韓國，許多國際IT產業及相關零組件業者生產基地也集中在台灣，若台灣海空遭封鎖狀況延長，可能對國際供應鏈造成嚴重影響。

韓國貿易協會表示，雖然目前尚未接獲關於中共大規模軍演直接影響出口業者的通報，但業界仍在密切留意中方的軍事示威期間是否可能延長，進而影響韓國業者出口日程延後。（編輯：黃自強）1110804