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外交部：境外敵對勢力網軍攻擊 持續高度警戒

2022/8/5 13:13
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（中央社台北5日電）外交部發言人歐江安今天表示，境外敵對勢力網軍不斷發動攻擊，惡意連線次數最大值已高達每分鐘1億7000萬多次，外交部會持續保持高度警戒，遇有異常情形，會即時妥為應處。

歐江安中午表示，政府英文入口網及外交部官方網站首度在8月2日偵測到有大量來自中國、俄羅斯等地IP 連線攻擊，意圖癱瘓網站運作，一分鐘高達850萬次連線。經過緊急復原系統作業，當天相關網站均已恢復瀏覽功能。

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不過，歐江安說，境外網軍仍持續攻擊外交部相關網站，在8月4日中午、8月4日深夜、8月5日清晨，相繼偵到境外網軍以更新手法，進行更大量的攻擊，惡意連線次數最大值已高達每分鐘1億7000萬多次。經緊急搶修，外交部官方網站於同日修復完畢，政府英文入口網及外交部官方網站目前正常運作中。

歐江安表示，由於境外敵對勢力的網軍仍不斷發動攻擊，相關網站或有瀏覽速度較慢或暫時中斷連線情形，以進行連線過濾及調整網路設定。外交部會持續保持高度警戒，遇有任何異常情形，會即時妥為應處。（編輯：趙蔚蘭）1110805

歐江安
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