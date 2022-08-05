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無畏中國威脅 德國會代表團預計10月訪台

2022/8/5 18:10
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（中央社記者林育立柏林5日專電）繼美國眾議院議長裴洛西後，德國國會將在10月底派代表團訪問台灣，國會領袖強調，不能因為中國恐嚇就不訪台。

德新社（DPA）今天引述知情人士報導，德國國會人權委員會10月底將派代表團訪問台灣，代表團由8位議員組成，涵蓋朝野所有6個政黨的議員。

代表團成員之一、出身執政綠黨的米雅托維奇（Boris Mijatović）表示，台灣是德國重要的貿易夥伴，例如在半導體領域，這樣的議員出訪「很平常」。

即便中國可能抗議德國議員訪台，代表團另一成員布蘭德（Michael Brand）也認為沒必要取消，「中國領導人得小心，不要在國際舞台上成為只會動不動就威脅的巨龍」。

德國國會人權委員會原本規劃2020年訪台，由於疫情只好取消。這次出訪亞洲規劃已久，預計還將前往日本和香港。

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中國升高對台灣的軍事威脅，懲罰美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對此德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時表示，西方對「一中政策」的尊重沒有改變，中國的耀武揚威實在沒必要，只是反映出不安全感。

她說，台灣擁有堅強的民主，值得德國與台灣站在一起，不能先問中國行不行才訪問台灣、或因為中國恐嚇就不去，有機會的話她也會出訪台灣。（編輯：林憬屏）1110805

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