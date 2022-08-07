陸軍9日及11日重砲射擊演練 驗證部隊戰力

阿帕契攻擊直升機主要特色

包括主旋翼上的長弓雷達，能提供機上乘員360度全方向的地空搜索；除固定的30公厘鏈砲外，更可掛載地獄火飛彈等武器。

搭配先進飛行頭盔，只要透過「轉頭目視」目標物方式，鏈砲就能配合動作實施射擊，可以說是「看到哪，打到哪」。

國軍的陸航阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機陸續到位，搭配原先就使用的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機等機型，不僅是國軍演訓要角，更是台海防衛作戰中不可或缺的一環。