陸軍9日及11日重砲射擊演練 驗證部隊戰力
2022/8/7 09:29（8/7 09:38 更新）
圖為2017年重砲射擊訓練，155榴彈砲輪番發射砲彈。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅詩台北7日電）中共近日於台灣周邊海域軍演，射擊多枚彈道飛彈，即便敵情嚴峻，國軍戰備訓練仍不停歇。陸軍將於9日、11日出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，於屏東楓港一帶進行重砲射擊演練，以驗證部隊戰力。
美國眾議院議長裴洛西
（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共隨即宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊海域實彈射擊，且在4日發射11枚東風系列彈道飛彈，嚴重衝擊區域和平穩定。
生日：1940年3月26日
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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即便敵情威脅嚴峻，國軍戰備訓練仍不停歇。軍方今天表示，第四作戰區將於9日、11日將在屏東楓港進行重砲射擊演練，屆時43砲指部、333旅、花蓮防衛指揮部、東部地區指揮部、海巡署等單位，將出動78門155榴彈砲、6門120迫砲實彈射擊。
除此之外，軍方也預定在9月5日於屏東展開今年度的聯勇操演，屆時將出動聯兵營狙擊手、戰車、雲豹甲車、迫砲等進行實彈射擊，同時陸航超級眼鏡蛇直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機
也將出動，模擬以優勢火力協助地面部隊，近日陸航兵力已陸續進駐屏東一帶進行整備。（編輯：蘇志宗）1110807
阿帕契攻擊直升機主要特色
包括主旋翼上的長弓雷達，能提供機上乘員360度全方向的地空搜索；除固定的30公厘鏈砲外，更可掛載地獄火飛彈等武器。
搭配先進飛行頭盔，只要透過「轉頭目視」目標物方式，鏈砲就能配合動作實施射擊，可以說是「看到哪，打到哪」。
國軍的陸航阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機陸續到位，搭配原先就使用的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機等機型，不僅是國軍演訓要角，更是台海防衛作戰中不可或缺的一環。
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