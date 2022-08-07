加拿大政要紛紛挺台 台僑界籲渥太華制裁中國

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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）中國在台灣周邊海域進行前所未有的大規模演習，加拿大多位內閣部長陸續發聲挺台，批評中國的侵略性行為。加拿大僑界希望渥太華和國際社會不要只是口頭譴責，須拿出實質制裁中國的行動。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）6日接受加拿大國家廣播公司（CBC）訪問時表示，中國沒有理由以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問為藉口在台海進行侵略性軍事活動，各國立法者出國旅行乃是例行公事，中國不該單方面以武力改變區域現狀，須以和平方式解決兩岸分歧。加國對中國的威脅行動感到擔憂。

安南德稱：「北京針對裴洛西訪台的反應不僅是簡單的報復，我們須對中國提高警覺，加國政府正全力應對此一正在醞釀之危機，將繼續為該區域安全而努力。」

加國外長趙美蘭（Melanie Joly）5日傍晚以英、法語同步推文表示，加拿大對於中國向台灣及日本專屬經濟區發射導彈深表關切，這項行為將威脅到區域穩定及安全，加國強烈呼籲中國停止脅迫性軍事及經濟行動。

加國國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）稍早在柬埔寨金邊舉行的東協部長級會議中，重申加拿大堅定支持自由、開放及包容的印太地區，批評中國在東海及南海持續升級作為，並在台灣海峽採取不合理的經濟與軍事行動。

關注台海局勢的當下，加拿大有兩艘軍艦參加美國主導的夏威夷附近大規模軍事演習後，將按照預先的部署計畫前往亞洲巡防。

加拿大台灣僑界對於渥太華的發聲力挺雖感到欣慰，但仍希望看到擴大性且更實質的支持力度。

僑務委員蔡春松對中央社表示：「口頭譴責中國是不夠的，如果沒有實質制裁行動，不能阻止中國侵略台灣、侵略世界的野心。」

大溫哥華台灣同鄉會會長巴如玉也說：「俄羅斯攻打烏克蘭引發的種種問題，應該已讓加拿大和國際社會學到教訓，也就是必須及早出手制止中國的侵略性行為。我們應該比照對俄羅斯的制裁內容，對中國實施更多的經濟制裁；也要給予台灣更多經濟支撐，例如可以降低關稅、盡早簽訂雙邊自由貿易協定等，支持民主台灣對加拿大有利而無害。」

多位加國學者專家亦公開聲援台灣。

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加國智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）印太計畫主任米勒（Jonathan Miller）稱，加國亦曾面臨中國經貿脅迫及人質外交手段，台灣的遭遇絕非個案，而是全球的問題。加拿大是環太平洋國家之一，需鞏固印太區域經貿利益並承諾區域安全，而台灣在區域經濟、安全、民主及戰略地位具有高度重要性。

前加拿大駐華外交官柏頓（Charles Burton）說，台灣半導體產業居全球領導地位，倘中國控制台灣後果不堪設想，加拿大應升高警覺。加拿大作為一主權國家，不應屈從中國而迴避台灣，應保留直接與台灣談判的能力，推動雙邊貿易及多面向的合作交流。（編輯：韋樞）1110807