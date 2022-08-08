蔣萬安稱捍衛中華民國主權 批北京繼承說荒謬

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發爭議。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，堅定捍衛中華民國的主權。

國史館邀請許慶雄主講「民主國家與憲法」，演講影片在國史館臉書發布。不過，因影片裡的簡報圖卡出現「『中華民國』已經由北京政府代表、繼承」等文字，引發國民黨質疑是否為總統蔡英文意見？網友也留言批評，「是在哪一國的國史館演講？」

蔣萬安今天主持「講講蔣萬安」直播節目父親節特輯，會前接受媒體聯訪被問及此事。蔣萬安說，堅定捍衛中華民國主權，看到民進黨、包括國史館有這樣的言論「非常荒謬」，絕不接受。

蔣萬安表示，堅定捍衛中華民國的主權，「中華民國就是主權獨立的國家，這點不容質疑」，並批評民進黨喊著抗中保台，結果卻拋棄中華民國。

媒體提問，民進黨台北市長參選人陳時中提出內湖交通解方，蔣萬安被批「拿香跟著拜」。蔣萬安反擊，稱陳時中大陣仗開記者會，好像提出很多改善政策，其實什麼也沒說，且很多政策都經評估不可行。

蔣萬安指，陳時中唯一明確講的只有若他當選，綠營執政的中央政府才會配合，質疑陳時中過去當疫情指揮官時，是否就是用這種心態對待北市，行政院長蘇貞昌也該出來說明，中央是否會因黨派對地方大小眼。

此外，媒體問及陳時中競選團隊被疑找工讀生造勢一事，蔣萬安說，看到相關訊息後深刻體會到民進黨真的是資源無限，自己的團隊相較之下資源非常少，但民眾的支持就是他的選戰資源、也是每天奮戰的大力丸。（編輯：張銘坤）1110808