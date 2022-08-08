外交部嚴正譴責中國軍演 吳釗燮9日召開國際記者會

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（中央社台北8日電）外交部今天指出，中國無視國際社會的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，進一步宣布將在中國外海長期軍演，外交部再次予以最嚴厲的譴責，並嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢以及無理脫序行為。

外交部長吳釗燮9日更將親上火線，召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會。

外交部指出，中國無視國際社會連日的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，持續在台灣周遭海域進行極具侵略性與挑釁的實彈海空演訓，以無人機飛越外島，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，刻意持續升高區域緊張情勢，外交部再次予以最嚴厲的譴責，並嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢，以及危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

外交部表示，國際社會值此嚴峻時刻連日為台灣發出正義之聲，並以訪台展現最強力支持，外交部誠摯感謝。在台灣近日持續遭受中國軍事恫嚇之際，友邦及許多理念相近及友好國家的各界友人持續挺身而出，以各種方式聲援，對台灣意義重大。

例如友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）昨天率團訪台，公開表達反對任何用武力或以彰顯武力方式的所有威脅，呼籲中國停止軍演，以實際行動展現對台灣的大力支持和堅定友誼；立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）也不畏中國壓力，率團訪台深化兩國實質交流，持續強化民主團結與韌性。

外交部表示，面對中國無端而起的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會持續沉著應對，堅定捍衛主權與國家安全，同時強化民主與經濟韌性以及自我防衛能力，秉持良善的初心，更積極地進一步連結世界，與全球民主夥伴共同團結對抗威權、守護普世價值。

外交部也持續呼籲國際社會譴責中國無理的軍事挑釁，片面破壞台海現狀，挑戰區域安全秩序，同時籲請世界各國和民主台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。

除外交部訴諸國際外，民進黨立委趙天麟、王定宇等人也呼籲，建議總統蔡英文召開國際記者會，表達嚴正立場，向全世界發聲。以總統的高度，讓國際清楚台灣的重要性及中國對台灣長期霸凌與傷害。（編輯：林興盟）1110808