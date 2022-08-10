兒童遊具檢驗塞車完工恐無法使用 監察院糾正衛福部

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監委王幼玲今天說，衛福部民國106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，卻未做好政策影響評估、考量市場檢驗量，導致全國兒童遊戲場檢驗大塞車，完工後恐無法使用，監察院通過糾正衛福部。

監察委員王幼玲、范巽綠、蕭自佑下午舉行記者會。王幼玲說，衛福部在106年修正「兒童遊戲場規範」規定，兒童遊戲場設施開放使用前，應檢具經財團法人全國認證基金會（TAF）認證的檢驗機構，所開立具有認證標誌的合格檢驗報告及其他表件，陳報兒童遊戲場主管機關備查。

王幼玲指出，在規範修正前已設置的兒童遊戲場設施，應在3年內（110年8月10日修正延長為6年）完成備查手續。截至111年4月14日為止，全國遊戲場備查情形，完成檢驗率為66%；112年1月24日屆時未通過檢驗的兒童遊具，將面臨拆除或無法使用的局面。

王幼玲說，教育部109年向行政院爭取改善經費新台幣21億元；國教署編列6億元預算補助幼兒園，進行兒童遊戲場改善。截至110年12月31日，核定22縣市、共1814校，2886家幼兒園進行遊戲場改善。因110年5、6月陸續有檢驗機構被停權，地方政府反映檢驗量能不足問題，許多完工的兒童遊具，卻因為等待檢驗不能使用，讓學生、家長、校方焦急。

王幼玲表示，營建署所屬公園的部分，截至111年2月止，完成檢驗比率僅50.4%，營建署認為公園是地方自治範疇屬地方政府權責，無預算可補助；112年1月底屆期未通過檢驗的遊具，會依規定禁止使用，公園將面臨沒有兒童遊具可玩的局面。

調查報告指出，衛福部在修法過程共召開11次會議，但未做好政策影響評估及宣導，疏未考量市場檢驗量能及管理單位能否在期限內完成備查的執行能力，就貿然強制實施，導致110年爆發全國兒童遊戲場檢驗塞車之亂，引發廣大民怨，因此提案糾正衛福部。

調查表示，台北市立兒童新樂園「共融旋轉盤」檢驗不合格，在面臨報廢拆除時發現，檢驗標準認定不一、法規未與時俱進、檢驗機構擔心停權而限縮解釋等複合式因素，所引發出的連鎖效應，衛福部未事前預防，導致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益。

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王幼玲說，國內早已引進國外新式遊具多年，法規卻未與時俱進滾動式檢討，導致許多具有創意、親近大自然、挑戰、冒險性的遊具遭扼殺，有違聯合國兒童權利公約保障兒童遊戲權，以兒童最佳利益為優先考量的宗旨，相關權責機關允應確實檢討改善，並積極處理。

王幼玲表示，由於兒童遊戲場有多種不同類型，考量遊具使用年限，主管機關允應有風險分級管理概念，但事涉各級政府財政負擔及專業技術分析考量，以及衡酌學校等特殊環境條件，請行政院督導相關權責機關研擬配套措施，積極檢討處理。（編輯：蘇志宗）1110810