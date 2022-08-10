台灣捐贈600萬元 助菲律賓強震災後重建

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中華民國駐菲代表處10日捐贈20萬美元（約新台幣600萬元）給菲律賓政府，盼協助7月下旬受強震侵襲的菲國北部艾布拉省災後重建，由菲律賓駐台代表貝世偉（中）代表受贈。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年8月10日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）中華民國駐菲代表處今天捐贈20萬美元（約新台幣600萬元）給菲律賓政府，盼協助7月下旬受強震侵襲的菲國北部艾布拉省災後重建，由菲律賓駐台代表貝世偉代表受贈。

艾布拉省（Abra）7月27日發生芮氏規模7強震，導致11人罹難、410人受傷，並引發山崩和建物毀損，農業損失達2.87億披索（約新台幣1.55億元）。

艾布拉省省長瓦雷拉（Dominic B. Valera）今天出席捐贈儀式見證並致謝。瓦雷拉說，相信艾布拉省可以在台灣捐款協助下重新站起來。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）受訪表示：「我們的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和菲律賓人民對台灣政府真誠的善意和關懷表示衷心感謝。」

菲國媒體詢問，馬尼拉經文處對台海情勢緊張有何因應、是否擬定急難應變措施。

貝世偉說，MECO「一直以來都有」針對撤僑、避難、藥品和食物的應變計畫。不過，截至目前，從MECO副代表和菲律賓駐台北海外勞工辦公室（POLO）專員的報告看來，「我們的國民在那裡的情況非常正常。截至目前，沒有要求庇護，更沒有要求撤僑，所以一切都很好」。

中華民國駐菲代表徐佩勇告訴菲國媒體，中國在台灣周邊實彈演習，「非常挑釁，非常不負責任，非常危險。我們鄭重呼籲中國理性行事，保持克制」。

徐佩勇說：「在台灣，我們不會草率行事，我們冷靜但不會退縮。我們對建設性對話持開放態度。我們希望看到台海局勢緩和。我們要確保並維持台海和平穩定現狀。」

他表示，台灣有決心維護自由民主和台灣人民，包括菲律賓勞工的安全。（編輯：高照芬）1110810